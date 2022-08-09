خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 1.063 لغمًا في اليمن

وأصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 353 ألفًا و378 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.