الاختبارات غدًا في جدة.. و"التعليم": أكملنا استعداداتنا التنظيمية بالمدارس

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران، أنه بتوجيه ومتابعة من مدير عام التعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، أكملت كافة مدارس البنين والبنات استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، الذين سيؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام 1444هـ، بعد رحلة تعليمية حافلة بالجد والاجتهاد؛ مشيرًا إلى أن مرحلة الاختبارات هي تتويج للجهد الذي بُذِل من الطلبة بمتابعة وعناية معلميهم ومعلماتهم خلال العام الدراسي؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية دور الأسرة وتعاونها المتكامل مع المدرسة، من خلال المتابعة الدائمة للأبناء خصوصًا في فترة الاختبارات.