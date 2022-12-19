هيئة الزكاة تستعرض مبادراتها وتستشرف مستقبل رقمنة وأتمتة قطاعها خلال مؤتمرها الأول.. في فبراير

وأكد أن تنظيم باكورة مؤتمرات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يأتي تأكيدًا لأهمية الاْتمتة الشاملة لمختلف خدمات القطاع، ويُبرز دور الخدمات الذكية في تيسير حركة التجارة الدولية، وفي نفس الوقت رفع الوعي العام بأهمية الامتثال الضريبي، ودوره في استدامة جهود التنمية، مبينًا أن المؤتمر سيبحث الآفاق المستقبلية لتعزيز دور الهيئة في تنمية الاقتصاد الوطني.