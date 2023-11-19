أتاحتها إلكترونياً.. "التدريب التقني" تعتمد 231 شهادة احترافية دولية في عددٍ من التخصصات

ويتمثل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في اعتماد الشهادات الاحترافية والترخيص للجهـــات المشـــغلة لمزاولـــة الأنشطة المتعلقة بها، وفـــق ضوابط محددة، كما تتابع المؤسسة أداء الجهات المرخص لها وفق أحكـام اللائحة الصادرة والضوابط الخاصة بها، كما ترصد الممارسات المخالفة في مجال التدريب، وتعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لضمان حماية حقوق المستفيدين والحفاظ على جودة ومستوى الأداء المقدم في قطاع التدريب.