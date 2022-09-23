سمو ولي العهد يلتقي عدداً من المسؤولين الأمريكيين

كما تم مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك اليمن، وقد أبدى الجانب الأمريكي خلال اللقاء عن شكر الولايات المتحدة لجهود وساطة سموه ـ حفظه الله ـ التي تكللت بالنجاح بالإفراج عن اثنين من المواطنين الأمريكيين ضمن العشرة أسرى من جنسيات مختلفة، وتقديرهم لما يبذله سموه ـ حفظه الله ـ من جهود إنسانية في هذا الشأن.