"إحصاءات صحة المرأة" لـ 2023: 35% من إجمالي الولادات في المملكة "عمليات قيصرية"

وأوضحت نتائج المسح أن 88.8% من النساء قمن بزيارة مقدّمي الرعاية الصحية المرخصين أربع مرات على الأقل قبل الولادة، كما أن نسبة حضور الأخصائيين الصحيين المهرة في أثناء الولادة كانت مرتفعة بشكل كبير، حيث بلغت 99.8%؛ مما يضمن الولادات الآمنة.