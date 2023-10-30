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"إحصاءات صحة المرأة" لـ 2023: 35% من إجمالي الولادات في المملكة "عمليات قيصرية"

88.8 % من النساء قمن بزيارة مقدّمي الرعاية الصحية المرخصين 4 مرات قبل الولادة
"إحصاءات صحة المرأة" لـ 2023: 35% من إجمالي الولادات في المملكة "عمليات قيصرية"

أظهرت نشرة إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية خلال عام 2023 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة الولادات القيصرية من إجمالي الولادات في المملكة بلغت 35% خلال عام 2023م.

تفصيلاً، قدّمت نتائج مسح صحة المرأة والرعاية الإنجابية تحليلاً شاملاً لاتجاهات الرعاية الصحية المقدمة للأمهات مشتملة على أن 35.1% من إجمالي الولادات في المملكة عمليات قيصرية مقابل 64.9% ولادات طبيعية.

وأوضحت نتائج المسح أن 88.8% من النساء قمن بزيارة مقدّمي الرعاية الصحية المرخصين أربع مرات على الأقل قبل الولادة، كما أن نسبة حضور الأخصائيين الصحيين المهرة في أثناء الولادة كانت مرتفعة بشكل كبير، حيث بلغت 99.8%؛ مما يضمن الولادات الآمنة.

وعلى صعيد التكاليف المادية، بيّنت نتائج المسح أن نسبة تغطية تكاليف الرعاية الصحية في أثناء الحمل والولادة عن طريق التأمين الطبي الخاص بلغت 26.3%، في حين بلغت نسبة مَن يقومون بالدفع نقداً أو بالبطاقة الائتمانية لتغطية تكلفة الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة 13.5%.

وقالت نتائج المسح، إن نسبة النساء المتزوجات اللواتي في سن الإنجاب، وحصلن بشكلٍ ُمرضٍ على احتياجاتهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة بلغت 53.6%.

المملكة العربية السعودية
عمليات قيصرية

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