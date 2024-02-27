أكثر من 6 آلاف خبير... الرياض تستضيف غدًا المؤتمر الأول لمبادرة القدرات البشرية

ويأتي انعقاد المؤتمر تحت شعار "الاستعداد للمستقبل"، واستضافة أكثر من 6000 من الخبراء والمختصين، و150 متحدثًا عالميًا من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر من 50 دولة، ومن ضمن أبرز المتحدثين الدكتور عيسى بن حسن الانصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد.