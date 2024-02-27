أكثر من 6 آلاف خبير... الرياض تستضيف غدًا المؤتمر الأول لمبادرة القدرات البشرية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، تنطلق أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في نسخته الأولى يومي 28 و29 فبراير 2024م، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
ويأتي انعقاد المؤتمر تحت شعار "الاستعداد للمستقبل"، واستضافة أكثر من 6000 من الخبراء والمختصين، و150 متحدثًا عالميًا من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر من 50 دولة، ومن ضمن أبرز المتحدثين الدكتور عيسى بن حسن الانصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد.
ويشارك الخبراء بمناقشة أفضل الممارسات، واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة، وبحث أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية مع الجهات ذات العلاقة، للإسهام في وضع أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولًاً للقدرات البشرية من الفئات العمرية كافة، وإحداث تحوّلات جذرية تستشرف المستقبل وتسهم في بناء مستقبل واعد.