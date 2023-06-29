"الأنصاري": جاء الوقت لإبدال "التعليم" بـ"الابتكار" والإبداع

وقال "الأنصاري": "جامعة الأمير محمد بن فهد لها السبق في تعزيز الدراسات الاستشرافية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال: "كنا أول جامعة خاضت هذا الموضوع، ونستضيف حاليًا فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية، وهو يمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما لدينا مركز وكرسي للدراسات الاستشرافية في الجامعة، وفي شهر يوليو، سيكون لدينا مؤتمر عالمي عن الدراسات الاستشرافية، بالتعاون مع اليونيسكو، وقبل عامين نظمنا مؤتمرًا عن الدراسات الاستشرافية في ألمانيا، كما لدينا مجلس عالمي للدراسات الاستشرافية، يعمل فيه أكثر من 70 باحثًا، وأنجزنا برنامجين عن الدراسات الاستشرافية، وتم نشر 41 دراسة في مجلدات دولية".