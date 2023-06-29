"الأنصاري": جاء الوقت لإبدال "التعليم" بـ"الابتكار" والإبداع

شدد الدكتور عيسى الأنصاري رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد على أهمية تفعيل الابتكار في مناهج التعليم داخل الجامعات العربية.
وأشار إلى أن هناك دعوات كثيرة لإبدال كلمة "التعليم" بـ"الابتكار"، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقدم في مجالات كثيرة، تحث على الابتكار، من بوابة الذكاء الاصطناعي، ونظم التفكير، والاستدامة، وقال: "هذا المشهد يدفعنا إلى إعادة النظر في آليات التعليم القديم في جامعاتنا، وأهدافها".
وأوضح أن "طالب اليوم لا يحتاج إلى المعلومة كما كان في السابق، وإنما يحتاج إلى تعليمه كيف يوظف تلك المعلومة، حتى يحقق أهدافه الشخصية والوطنية"، كاشفًا عن خطط جامعة الأمير محمد لأن تكون من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.
جاء حديث الدكتور "الأنصاري" خلال حواره في برنامج "ضيف الشارقة" الذي بثه تلفزيون الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف "الأنصاري": "في مؤتمر التبادل الطلابي والشبابي بين الجامعات العربية والروسية، كانت لي ورقة عمل، ركزت فيها على 3 محاور، الأول يتحدث عن الواقع الراهن للتبادل الطلابي والشبابي بين الجامعات العربية والروسية، والثاني تناول العوامل الدافعة لتغيير هذا الواقع غير المرضي للجامعات، وفي المحور الثالث، طرحت رؤية معاصرة لتفعيل التبادل الطلابي والتعليمي للجامعات العربية والروسية".
وأردف: "الواقع الراهن للتبادل الطلابي والشبابي بين الجامعات العربية والروسية، يشير إلى عدم وجود مصطلح دقيق، يتم الاتفاق عليه، يتعلق ببرامج التبادل، حيث توجد مصطلحات كثيرة، مثل التبادل الطلابي والشبابي والأكاديمي، والتعليمي والثقافي، ومن ثم من الصعب تحديد مسارات الحديث عن هذا التبادل، دون تحديد المصطلحات بدقة، وهناك إشكالية عدم وجود أهداف محددة للتبادل الطلابي والشبابي، يتم السعي إليها وتحقيقها".
وتطرق "الأنصاري" إلى خطورة عدم إشراك الطلاب في صياغة برامج التبادل الطلابي والشبابي بين الجامعات العربية والروسية.
وقال: "كانت هذه البرامج تُعد من قبل الأساتذة فقط، وهذا أدى إلى عزوف الطلاب عنها، يضاف إلى ذلك، عدم مواكبة البرامج للمفاهيم الحديثة، مثل العولمة والاستدامة ونظم التفكير، واقتصرت على أمور ثقافية وأكاديمية فقط".
وأشار إلى أهمية وجود أهداف تدفع إلى ضرورة تغيير هوية هذه البرامج، حتى تتم الاستفادة من برامج التبادل الطلابي بين الجامعات. وقال "من هذه الدوافع، تعزيز نظم التفكير في عمليات التبادل الطلابي، ومطالبة الشباب المشاركين في تحقيق هذه الأهداف، إلى جانب إطلاق القدرات الشبابية في التعلم، وترسيخ التفكير النقدي والتفكير الإبداعي والإدراك المعرفي، والتمكين الإداري، والقدرة على اتخاذ القرارات".
ولفت إلى أن الورقة "تضمنت أيضًا 3 اقتراحات لتعزيز التبادل الطلابي والشبابي، وهي أن يكون التبادل تعليميًا وشبابيًا وثقافيًا".
وتناول "الأنصاري" تعريف التعليم المستدام، وقال: "هناك مفاهيم خاطئة بخصوص هذا النوع من التعليم، حيث يعتقد بعض العامة أنه استمرارية التعليم، وبناء المزيد من المدارس وزيادة عدد الخريجين، وإنما المقصود بهذا المصطلح تحديدًا نوعية التعليم الذي يتلقاه الطالب".
وقال: "يجب أن ننتبه إلى أن الغرض من التعليم في زمن الثورة الصناعية الأولى، تزويد سوق العمل بالعمالة المدربة، واستمرت هذه المنهجية إلى يومنا هذا، رغم أننا في زمن الثورة الصناعية الرابعة، وأعتقد أنه جاء الوقت لتغيير هذه الآلية، وتضمين التعليم أهدافًا عدة؛ لتأهيل الإنسان إلى أشياء كثيرة، ليكون مواطنًا عالميًا، يستهدف المعرفة الشاملة، ويندرج تحت هذه المعرفة سوق العمل".
واعتبر "الأنصاري" البحث العلمي وتحويل البحوث إلى مشاريع اقتصادية تدر الدخل، هدفًا أسمى، تدعمه السعودية ودول الخليج.
وأضاف: "هناك تحديات تواجهها الدول لتعزيز الاستدامة في التعليم، تنقسم إلى تحديات داخلية وأخرى خارجية، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التحديات، أن تستوعب الدول المفاهيم الجديدة، وتعمل على ضوئها، مثل المواطنة العالمية، والاستدامة، ونظم التفكير، والعولمة وإفرازاتها، والثورة الرقمية".
وأردف: "هذه المصطلحات تدرس في العديد من الجامعات الغربية اليوم، وعليه، ينبغي أن تخرج الجامعات العربية من عباءتها القديمة، وتستوعب هذه المصطلحات، فالطالب لا يحتاج إلى المعلومة، بقدر حاجته إلى بيئة يتعلم منها، في إطار أعمال العقل، والتفكير العلمي، وبالتالي التدريس في الجامعات، ينبغي أن يكون جزءًا من التعلم بمفهومه الشامل".
وقال "الأنصاري": "جامعة الأمير محمد بن فهد لها السبق في تعزيز الدراسات الاستشرافية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال: "كنا أول جامعة خاضت هذا الموضوع، ونستضيف حاليًا فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية، وهو يمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما لدينا مركز وكرسي للدراسات الاستشرافية في الجامعة، وفي شهر يوليو، سيكون لدينا مؤتمر عالمي عن الدراسات الاستشرافية، بالتعاون مع اليونيسكو، وقبل عامين نظمنا مؤتمرًا عن الدراسات الاستشرافية في ألمانيا، كما لدينا مجلس عالمي للدراسات الاستشرافية، يعمل فيه أكثر من 70 باحثًا، وأنجزنا برنامجين عن الدراسات الاستشرافية، وتم نشر 41 دراسة في مجلدات دولية".
وأضاف: "بجانب مركز الدراسات الاستشرافية في الجامعة، لدينا أيضًا نحو 6 مراكز عالمية، مثل المركز الأمريكي للمحامين، وهذا يندرج ضمن هدف استراتيجي، بأن تكون الجامعة مركزًا استراتيجيًا للمراكز العالمية".
وتطرق "الأنصاري" إلى برامج المنح الدراسية، الذي توفره الجامعة لطلاب الجامعات العربية، وقال: "لدينا حاليًا نحو 40 طالبًا في هذا البرنامج، كما أن لدينا برنامجًا خاصًا باتحاد الجامعات الأوربية، بالتعاون مع اليونسكو، وهذا يعزز دور الجامعة محليًا ودوليًا".
وتحدث عن تعاون جامعة الأمير محمد بن فهد مع البرلمان العربي، وقال إن "أحد أهداف هذا التعاون، تعزيز برنامج المنح الدراسية مع الجامعات العربية، وإعداد بعض البحوث المشتركة، التي تهم مجالات العمل في البرلمان، كما لدينا اتفاقات كثيرة مع العديد من الجهات الدولية، وهذا راجع إلى أن جامعة الأمير محمد بن فهد جامعة وقفية، وليست ربحية، تملكها مؤسسة تعليم خيرية، وهذا يفسر اهتمامنا ببرامج المسؤولية الاجتماعية".
وعن إدارة الانتباه المؤسسي والتأهب للمستقبل، التي أطلقتها الجامعة، قال الدكتور عيسى الأنصاري: "هناك العديد من الشركات الكبيرة التي سقطت، ولم تنتبه إلى المؤشرات الضعيفة التي مهدت لسقوطها، وهذا ما دفعنا في الجامعة إلى تأسيس هذه الإدارة، لتخدم الشركات، وتنبهها إلى ما قد تشهده في المستقبل، وهذا حافز لها لاتخاذ قرارات سريعة ومهمة قد تتلافي به هذا السقوط".