"الصناعة والثروة المعدنية" تعلن عن مبادرة منح المنشآت العاملة في قطاع محطات إنتاج المياه تراخيصَ صناعية

وتسهم المبادرة في دعم قطاع تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي للحدّ من التلوث، وتطبيق مفهوم الإنتاج النظيف بتحويل الحمأة "المواد الصلبة الناتجة عن محطات المعالجة التي تشكل خطرًا على الصحة والبيئة، إلى منتجات عديدة للاستخدام الزراعي والصناعي، ومعالجة مياه البحر بمحطات التحلية من خلال سلسلة من العمليات الصناعية لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية والزراعية، لضمان مستوى الجودة".