بعد قرار "أوبك+".. أمريكا تؤكد: السعودية شريك مهم ومصالحنا مشتركة

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا خطط لدى واشنطن لنقل قواتها من السعودية عقب قرار "أوبك+"، مضيفًا أن السعودية شريك مهم للولايات المتحدة.
وأضاف المسؤول الأمريكي: "ليس لدينا خطط لنقل قواتنا من السعودية في أعقاب قرار أوبك+ بشأن تخفيض الإنتاج.. وكما قال الرئيس بايدن ووزير الخارجية لدينا عديد من المصالح المشتركة التي تجمعنا بالسعودية ونحن على تواصل معها بشأن قضايا مختلفة وبشكل منتظم.. السعودية شريك مهم لنا".
ووافقت مجموعة "أوبك+" على تخفيضات حادة في الإنتاج، الأربعاء، لتقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة "بايدن" عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.