بعد قرار "أوبك+".. أمريكا تؤكد: السعودية شريك مهم ومصالحنا مشتركة

ووافقت مجموعة "أوبك+" على تخفيضات حادة في الإنتاج، الأربعاء، لتقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة "بايدن" عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.