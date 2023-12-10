كشط وسفلتة 420 كم.. "هيئة الطرق" تقدم "صورة رقمية" لإنجازاتها في 30 يومًا

وفي رفع كفاءة التشغيل تم مسح الأضرار بأكثر من 24 ألف كم/مسار، إضافة لقياس سماكة طبقات الرصف بأكثر من 5 آلاف كم/مسار، وتم قياس مقاومة الانزلاق بأكثر من 5600 كم/مسار، وكذلك قياس وعورة الطرق بما يزيد على 311 كم/مسار، وفحص وتقييم أكثر من 350 جسرًا، كما تم الفحص البصري لأكثر من 30 نفقًا، وفحص ما يزيد على 1200 عبارة، وفيما يخص تنفيذ الطرق تم الانتهاء من 6 مشاريع بإجمالي أطوال يبلغ 96 كم.