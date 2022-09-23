جنيف.. وفد المملكة في الأمم المتحدة يحتفي باليوم الوطني الـ92

واستعرض المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة في كلمة له خلال الحفل مسيرة المملكة على الصعيد الدولي، والتي سعت عبر تاريخها وما تجده في عصرنا الحالي الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى بناء علاقاتها الدولية على أسس وثيقة من الشراكات المميزة القائمة على الود والتعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب تحقيق الأمن والسلم والاستقرار والازدهار، وجعلت الإنسان أينما كان هدفًا من أهدافها الجوهرية لضمان تمتعه بالحياة الكريمة التي تليق به، فلم تدخر جهدًا عن الاستجابة للنداءات الإنسانية حول العالم، ومد يد العون والدعم للدول الأقل نموًا.