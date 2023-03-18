"الحج والعمرة" تبث فيديو للمدينة المنورة بالتزامن مع موسم عمرة رمضان 1444هـ

وتَضَمّن العرض المرئي الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة والنصف، عددًا من اللوحات الفنية الفريدة التي تُظهر تطور العمارة الإسلامية في المسجد النبوي، خلال التوسعات المتلاحقة التي شهدتها أروقة المسجد ومناراتها وفناؤه ومظلاته، خلال العهد السعودي بداية من العام 1404هـ.