"الحج والعمرة" تبث فيديو للمدينة المنورة بالتزامن مع موسم عمرة رمضان 1444هـ

بثت وزارة الحج والعمرة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم، فيديو تشويقيًّا للمدينة المنورة، تحت وسم أطلقته باسم #أنا_المدينة؛ وذلك بالتزامن مع بدء موسم عمرة رمضان للعام 1444هـ، وبعد الإعلان عن إتاحة مواعيد حجز عمرة رمضان.
وتَضَمّن العرض المرئي الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة والنصف، عددًا من اللوحات الفنية الفريدة التي تُظهر تطور العمارة الإسلامية في المسجد النبوي، خلال التوسعات المتلاحقة التي شهدتها أروقة المسجد ومناراتها وفناؤه ومظلاته، خلال العهد السعودي بداية من العام 1404هـ.
كما استعرض العرض المرئي لمحة تعريفية حول طبيعة المدينة المنورة الزراعية؛ كونها تشتهر بزراعة النخيل وينبت في أراضيها أنواع فريدة من التمر مثل تمر العجوة، ومسجد قباء بطابعه المعماري الفريد ولونه الأبيض.
وقدّم الفيديو زوايا فنية لروائع الفن الإسلامي ومستويات من الزخارف النباتية المطعّمة بالخشب والرخام والجرانيت، والأساطين والمحاريب، والسقف المتحرك، ولوحات الخط العربي الفريد على الأسقف والمحاريب والقباب، والقطع الأثرية الفريدة التي يزخر بها المسجد النبوي من قناديل ومحاريب؛ وذلك في إطار التشويق لزيارة المسجد النبوي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم.