احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.. والمدني يُحذِّر

وبيَّنت المديرية أنه ستتأثر مناطق حائل والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق تبوك والجوف وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والقصيم وعسير وجازان والباحة.