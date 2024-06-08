خدمات بأعلى المستويات.. صورة رقمية لـ"خطة الحرمين التشغيلية" في موسم الحج

كما جهزت الهيئة 140 بابًا من أبواب المسجد الحرام للتسهيل على ضيوف الرحمن عمليات الدخول والخروج خلال موسم الحج، فيما أطلقت الهيئة "251" عربة قولف وفق الخطة التشغيلية لموسم الحج لهذا العام 1445هـ، كما وضعت الهيئة "10" آلاف عربة يدوية جاهزة للاستخدام لقاصدي المسجد الحرام؛ وذلك من خلال زيادة المواقع إلى "20" موقعًا موزعة في رحاب المسجد الحرام وساحاته، إضافة إلى تجهيز 4 معارض ثقافية رقمية لتعريف ضيوف الرحمن بمعالم المسجد الحرام، كما جهزت الهيئة 20 ألف حافظة زمزم، وعدد 3442 من دورات المياه يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل يومي طوال الوقت، بالإضافة إلى تجهيز كل دورة بعدد 245 من الفواحات المعطرة.