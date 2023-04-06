محليات

تعاملات الخميس.. برنت ينخفض عند 84.25 دولارًا للبرميل

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا.. 0.9%
تعاملات الخميس.. برنت ينخفض عند 84.25 دولارًا للبرميل
سبق
سبق

تراجع النفط اليوم؛ إذ أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، مخاوف من ركود عالمي محتمَل وتراجع الطلب؛ لكن أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي، بعدما أعلنت مجموعة أوبك+ عن المزيد من التخفيضات في الإنتاج؛ فضلًا عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وبحلول الساعة (03:44) بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا أو 0.9% إلى 84.25 دولارًا للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 73 سنتًا أو 0.9% إلى 79.88 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لـ"رويترز" صعد الخامان بأكثر من 5.5% هذا الأسبوع، ليتجها صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي، بعد أن أعلنت مجموعة أوبك+، عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج.

وكشفت بيانات حكومية أمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي؛ أي أكثر من المتوقع بنحو 1.5 مليون برميل.

أسعار النفط
النفط

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