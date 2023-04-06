تعاملات الخميس.. برنت ينخفض عند 84.25 دولارًا للبرميل

تراجع النفط اليوم؛ إذ أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، مخاوف من ركود عالمي محتمَل وتراجع الطلب؛ لكن أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي، بعدما أعلنت مجموعة أوبك+ عن المزيد من التخفيضات في الإنتاج؛ فضلًا عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.