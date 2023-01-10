بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال.. وضْع حجر الأساس لمشاريع محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم، وضع حجر الأساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ المُسند للشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP" بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال وفقًا لصيغة (BOT)، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله الزامل، وعدد من مسؤولي القطاع البحري واللوجستي.