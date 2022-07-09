"الصحة": 78,433 حاجًا وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية بمكة والمشاعر والطائف

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفى يضم عددًا من الفرق الطبية في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والجراحة، والباطنية، والعمليات، وتتمثل مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي بشكل عاجل داخل القسم، إضافة إلى قسم فريق الإصابات المتعددة، والمكون من استشاري جراحة عامة، واستشاري عظام، واستشاري طب طوارئ، واستشاري تخدير، واستشاري جراحة أوردة وشرايين، حيث تتمثل مهامهم في التدخل السريع عند الحاجة.