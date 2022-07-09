"الصحة": 78,433 حاجًا وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية بمكة والمشاعر والطائف
قدمت وزارة الصحة الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، عرفات، مزدلفة، منى، الجمرات، والطائف للحجاج الذي بلغ عددهم (78,433) حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم أمس.
وأوضحت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات والمراكز الصحية مجموعة من الخدمات منها إجراء (8) عمليات قلب مفتوح، و(155) قسطرة قلبية، فيما أجريت (345) عملية غسيل كلوي، و(10) عمليات مناظير، و(230) عملية جراحية، بينما تم دخول (732) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.
كما شارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها (8) حالات تشخيص جلطات دماغية، و(1) حالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و(70) حالة الأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) (1859) حاجاً وحاجة حتى نهاية يوم عرفة.
يُذكر أن "الصحة" جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (23) مستشفى، يساندها (147) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (4654) سريراً، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة (1080)، والمخصصة لضربات الشمس (238)، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس.
وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير (180) سيارة إسعاف، وتهيئة (16) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.
يأتي هذا فيما قدّمت الوزارة ممثلة بمستشفى الطوارئ في منى خدماتها لأكثر من 1800 حاج منذ بداية تشغيله في اليوم السابع وحتى اليوم العاشر من ذي الحجة.
وأوضحت الوزارة أن المستشفى قدّم خدماته العلاجية والإسعافية إلى 256 حالة متنوعة بقسم الطوارئ، و1100 مراجع للعيادات، و27 منومًا، كما استقبل المستشفى 5 حالات إنقاذ حياة تم نقل 4 منها إلى مستشفى مدينة الملك عبدالله بمكة المكرمة وحالة واحدة لمستشفى النور، فضلًا عن 4 حالات بقسم العناية المركزة وجميعهم قد خرجوا من المستشفى ولله الحمد.
وبيّنت "الصحة" أن مستشفى منى الطوارئ يُقدّم جميع الخدمات والتدخلات الطبية اللازمة، ويصرف الأدوية إلى حالات الحجاج الذين يُعانون من إجهاد عام، وأمراض مزمنة مثل (الضغط، والسكر، والقلب، وأزمات الربو)، والأطفال الذين يعانون من التعب لعدم قدرتهم على تحمل حرارة الشمس والازدحام، والمصابين بالأمراض المزمنة نتيجة الإجهاد مع الحركة.
وأشارت الوزارة إلى أن المستشفى يضم عددًا من الفرق الطبية في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والجراحة، والباطنية، والعمليات، وتتمثل مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي بشكل عاجل داخل القسم، إضافة إلى قسم فريق الإصابات المتعددة، والمكون من استشاري جراحة عامة، واستشاري عظام، واستشاري طب طوارئ، واستشاري تخدير، واستشاري جراحة أوردة وشرايين، حيث تتمثل مهامهم في التدخل السريع عند الحاجة.