محليات

الرياض.. مكافحة المخدّرات تقبض على 4 أشخاص لترويجهم موادّ مخدرة

جرى إيقافهم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
الرياض.. مكافحة المخدّرات تقبض على 4 أشخاص لترويجهم موادّ مخدرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على "4" مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادةَ الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرّيّة تامة.

الرياض
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
النيابة العامة

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