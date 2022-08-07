حادث مفجع بالحناكية.. غرق 6 شباب في وادي "الجربوع" ووفاة 4 و2 في حالة حرجة

وفي نفس الصدد، تحذر المديرية العامة للدفاع المدني بشكل مستمر، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول خاصة في هذه الأيام التي تشهد أمطارا صيفية متفرقة على بعض مناطق المملكة، مما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة غير متوقعة.