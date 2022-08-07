حادث مفجع بالحناكية.. غرق 6 شباب في وادي "الجربوع" ووفاة 4 و2 في حالة حرجة

في حادث مفجع، غرق 6 من الشبان الصغار، في وادي الجربوع في مركز النخيل التابع لـمحافظة الحناكية، وقام الدفاع المدني بإنقاذ شابين وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وهما في حالة حرجة.
فيما قامت في انتشال 4 شباب من الوادي بعد وفاتهم غرقا، تغمد الله المتوفين بواسع رحمته، وعجل بشفاء المصابين.
وفي نفس الصدد، تحذر المديرية العامة للدفاع المدني بشكل مستمر، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول خاصة في هذه الأيام التي تشهد أمطارا صيفية متفرقة على بعض مناطق المملكة، مما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة غير متوقعة.
كما تنوه المديرية عن خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية والدخول إليها بالسيارات أو عن طريق الأرجل مروراً أو سباحة؛ لما يعقب ذلك من خطورة الانجراف أو السقوط وصعوبة الخروج والغرق المؤدي إلى الوفاة لا قدر الله.
وتشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال السيول المنقولة، والتي تأتي من مناطق ممطرة إلى مناطق جافة فيفاجأ بها قاطنو الأودية والمتنزهون؛ لما لها من مخاطر وأضرار على الأرواح والممتلكات.
وتؤكد حرص الآباء والأمهات وعدم غفلتهم عن أبنائهم عند الخروج إلى الأماكن البرية والمتنزهات خشية سقوطهم في البرك والمستنقعات والسدود ومجاري الأودية، ومراقبتهم بشكل دائم ومحاولة الابتعاد عن مثل هذه الأماكن الخطيرة والتنزه في الأماكن الآمنة.