أشهرها الزهرة.. "الزعاق": العرب أول من اكتشف حركة "الكواكب" وأسموها "السرايات"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق: إن هناك ظواهر فلكية يشاهدها عامة الناس مثل الشمس والقمر والنجوم؛ لكن السدم والمجرات والكواكب يشاهدها المتخصصون في دراسة الأجرام السماوية.
وأضاف الزعاق أن الكواكب لها حركة، وأول من اكتشف هذه الحركة هم العرب؛ لهذا أطلقوا عليها "السرايات"، لأنها حركة تسري بها بين النجوم، وأشهر كواكب "السرايات" هو كوكب الزهرة المسمى عند العامة "نجمة الصبح" إذا شاهدوها قبيل شروق الشمس شرقًا، و"نجمة العشا" إذا شاهدوا بُعَيد غروب الشمس غربًا.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن أشهر الكواكب مشاهدةً بالعين المجردة هي "الزهرة والمشتري وزحل والمريخ"، وهي تمشي على نفس طريق ممشى القمر، وأحيانًا يكون بجانبها؛ لذلك يقول العرب "القمر قارن".
وأكمل أن الكواكب من جماليات وزينة السماء.