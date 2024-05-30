أشهرها الزهرة.. "الزعاق": العرب أول من اكتشف حركة "الكواكب" وأسموها "السرايات"

وأضاف الزعاق أن الكواكب لها حركة، وأول من اكتشف هذه الحركة هم العرب؛ لهذا أطلقوا عليها "السرايات"، لأنها حركة تسري بها بين النجوم، وأشهر كواكب "السرايات" هو كوكب الزهرة المسمى عند العامة "نجمة الصبح" إذا شاهدوها قبيل شروق الشمس شرقًا، و"نجمة العشا" إذا شاهدوا بُعَيد غروب الشمس غربًا.