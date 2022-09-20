"مدينة الـ9 ملايين م2" وموسوعة.. أعوام التطوير تحكي قصة جامعة جازان

وتواصل تحقيق المنجزات في إيجاد بيئة تعليمية متطورة، من خلال انتقال كلية إدارة الأعمال لمقرها الجديد بالمدينة الجامعية لتصبح بذلك الكلية رقم 12 التي تنتقل من مبنى مستأجر لمقرها الجديد بعد أن كان مشروع المدينة الجامعية لا يضم سوى كلّيتين فقط، كما تم استكمال مبنى البرج الإداري في الجامعة، واستكمال مباني كليات العلوم الطبية التطبيقية، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، والمباني الجامعية بمحافظتي أبو عريش وصبيا، وكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة، والمجمع الأكاديمي بمحلية (طالبات) ومشروع تصميم وتطوير مخطط الموقع العام للمدينة الجامعية، ومشروع المستشفى الجامعي، وتعبيد وإنارة المدينة الجامعية، ومشروع الأمن الإلكتروني، ومشروع تأهيل المجمع الطبي للطالبات الذي يتضمن: (مركز أبحاث، وصالة أنشطة ومكاتب أعضاء التدريس، ومستودع، وكلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة، والمشرحة، والصالة الرياضية، ومبنى القاعات الدراسية.