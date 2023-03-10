11 منطقة بمرمى "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة نجران تشهد أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً. فيما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية على شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.