مختص يدعو الحجاج إلى ضرورة العناية بالقدمين وهذه نصائحه لمرضى السكري



وأضاف أنه يمكن استخدام المرآة لفحص قاع القدم أو الطلب من أحد الأقارب أو الرفاق تفقد القدمين، وكذلك غسيل القدم يومياً بالماء الدافئ والصابون وتجفيف القدم جيداً وبرقّة، خصوصاً ما بين الأصابع بفوطة ناعمة بالذات بعد الوضوء والمحافظة على جلد القدم ناعماً، وذلك بإضافة كريم أو وسائل ترطيب وخاصة عند كعب القدم وارتداء الجوارب المناسبة والمريحة القطنية للسيدات ومراعاة أحكام الإحرام للرجال وحذاء يحمي القدمين بشرط أن يكون مفتوحًا، إما من الأمام عند الأصابع أو من الخلف عند الكعب، وذلك من شروط الإحرام والنظر في داخل الحذاء كل يوم والتأكد من عدم وجود تمزق أو خشونة أو أجسام غريبة به.