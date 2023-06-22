مختص يدعو الحجاج إلى ضرورة العناية بالقدمين وهذه نصائحه لمرضى السكري

دعا استشاري طب وجراحة القدم والكاحل، الدكتور خالد بن محمد إدريس، أي فرد يرغب في أداء فريضة الحج، وبالذات لمن لديه داء السكري بالعناية بالقدمين، معتبراً إياها أكثر ضرورة، وذلك لأن قدمي الحاج أكثر عرضة للكدمات والجروح والحروق.
وقال الدكتور إدريس إن جرح قدمي مريض السكري، وبالذات الشخص غير المنتظم للعلاج، يكون عرضة للتعفن والإنتان بسبب نقص الدورة الدموية. كما يسبب مرض السكري لبعض المرضى تلفًا بأعصاب القدمين، مما يؤدي إلى ضعف في الإحساس مع تنميل وخدر وعند إصابة القدمين بأي جرح فإن الألم يكون خفيفاً أو معدوماً، مما يجعل الوضع خطيراً جداً، وبين إدريس أنه في حالة تلوث الجرح تصبح المشكلة أسوأ من الإصابة الأولية، وذلك دون أن يشعر المريض بأي شيء فيلتهب الجرح ويتعفن ويصل إلى مرحلة تستدعي المكوث في المستشفى مدة طويلة أو قد تصل إلى بتر الجزء أو الطرف المصاب لا قدر الله.
ودعا إدريس إلى التحكم الدقيق في معدل السكر في الدم، فهو المفتاح لتفادي جميع مضاعفات مرض السكر، ومنها ما تصيب القدمين وفحص القدم يومياً مع كل وضوء والذهاب إلى العيادات الميدانية فوراً عند الشعور بألم لمدة طويلة، بأي جزء من القدم أو ظهور علامات احمرار وتورم أو جراح مهما كانت صغيرة.
وأضاف أنه يمكن استخدام المرآة لفحص قاع القدم أو الطلب من أحد الأقارب أو الرفاق تفقد القدمين، وكذلك غسيل القدم يومياً بالماء الدافئ والصابون وتجفيف القدم جيداً وبرقّة، خصوصاً ما بين الأصابع بفوطة ناعمة بالذات بعد الوضوء والمحافظة على جلد القدم ناعماً، وذلك بإضافة كريم أو وسائل ترطيب وخاصة عند كعب القدم وارتداء الجوارب المناسبة والمريحة القطنية للسيدات ومراعاة أحكام الإحرام للرجال وحذاء يحمي القدمين بشرط أن يكون مفتوحًا، إما من الأمام عند الأصابع أو من الخلف عند الكعب، وذلك من شروط الإحرام والنظر في داخل الحذاء كل يوم والتأكد من عدم وجود تمزق أو خشونة أو أجسام غريبة به.
وأشار إلى أنه عند التحلل من الإحرام وفي حالة الرغبة في قص الأظافر فيتم ذلك بعناية وعلى شكل مستقيم دون الإفراط في التقصير وعدم قص الأركان، ومن الممكن استخدام مبرد لتسوية الأظافر المحافظة على الأقدام سليمة وحمايتها من البرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة.
كما دعا إلى تجنب محاولة إزالة الجلد السميك الناشف يدويًا أو باستعمال أدوات حادة لتنظيف القدمين وتجنب استخدام الماء الحار أو الكمادات الساخنة أو نقع القدمين بالماء إطلاقاً وتجنب المشي حافياً بدون حذاء، حيث إن ذلك يمثل أكبر خطر على القدمين.
وبين أنه في حالة أي خدش أو جرح فيجب تجنب استخدام الخلطات الشعبية أو مواد كيميائية أو شريط لاصق على الجلد والتوجه فورًا لأقرب مركز طبي أو العيادات الميدانية وتجنب الكي أو الحجامة في القدمين لمرضى السكري فقد تسبب تقرحات خطيرة، وبالذات لمن لديهم قصور بالدورة الدموية.