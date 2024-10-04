لأول مرة.. "إرادة" بالطائف يفعّل عيادات افتراضية لمجموعة تخصّصات

وأوضحت إدارة المجمع، أنه يتم تواصل الفريق الطبي بالمجمع مع الاستشاري المختص بمستشفى صحة الافتراضي بحضور المريض الذي تُقدّم له الخدمة من نزلاء المجمع، وذلك بعد تحديد المواعيد من قِبل مستشفى صحة الافتراضي، وتحضير الفحوصات والتحاليل اللازمة للمقابلة.