لأول مرة.. "إرادة" بالطائف يفعّل عيادات افتراضية لمجموعة تخصّصات

فعّل مجمع إرادة والصحة النفسية، العيادات الافتراضية مع مستشفى صحة الافتراضي لمجموعة تخصّصات، مثل: القلب والصدرية والأعصاب والباطنية، من خلال الاتصال المرئي عبر وسائل التواصل الخاصة بوزارة الصحة.
وأوضحت إدارة المجمع، أنه يتم تواصل الفريق الطبي بالمجمع مع الاستشاري المختص بمستشفى صحة الافتراضي بحضور المريض الذي تُقدّم له الخدمة من نزلاء المجمع، وذلك بعد تحديد المواعيد من قِبل مستشفى صحة الافتراضي، وتحضير الفحوصات والتحاليل اللازمة للمقابلة.
جديرٌ بالذكر أن هذه الخدمة تسهّل رعاية المرضى دون الحاجة إلى نقلهم خارج المجمع؛ ولا سيما أنه تمّت تجربتها من خلال عيادة القلب الافتراضية، بالتعاون بين المجمع ولجنة القلب الوطنية.