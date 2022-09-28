مستشفى الملك فيصل التخصصي يوقع مذكرة تفاهم مع "أوراكل-سيرنر" لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة الخدمات الصحية

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في بناء ابتكارات مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها المساعدة في تقديم أفضل الخدمات الصحية ودعم تبادل الخبرات في هذا المجال مما يدعم مكانة المملكة كرائدة في مجال استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار في التقنيات الناشئة لتمكين نظام الرعاية الصحية ليكون أكثر فعالية وذو قيمة عالية وخلق بيئة آمنة لعلاج المرضى.