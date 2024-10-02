"وزير الصناعة" يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي الكندي

وأشار الوزير "الخريف" إلى المقومات الاستراتيجية والمزايا النسبية للمناخ الاستثماري في المملكة، التي تهيئها لأن تكون مركزًا عالميًّا لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية كافة، وفي قطاعي الصناعة والتعدين على وجه الخصوص، ومنها موقعها المحوري الذي يربط بين ثلاث قارات رئيسية في العالم، ويمكّنها من أن تكون مركزًا لوجستيًّا وصناعيًّا محوريًّا، مع وصول ميسر لأهم الأسواق الرئيسية في العالم، إضافة إلى توفر الموارد الطبيعية، والبنى التحتية المتطورة، كما أن بيئة الاستثمار في المملكة مستقرة تشريعيًّا، وتطبق فيها أعلى معايير الشفافية والحوكمة، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال فيها، استنادًا لحزمة من الخدمات والحوافز التي تقدّمها المملكة للمستثمر في جميع مراحل مشروعه؛ بدءًا من دراسة الجدوى ومنح التراخيص حتى دخول منشآته خط الإنتاج.