أسعار المواشي بمكة تواصل ارتفاعها وسط مخاوف من تزايدها مع اقتراب موسم رمضان

"سبق" كانت مساء اليوم في حراج الأغنام بالمعيصم حيث اطلعت على أسعار الأغنام بنوعيها (الحري- والسواكين)، وكان معدل الأسعار في ارتفاع حسب حجم الأغنام؛ فسعر "الحري" ذات الحجم الكبير وبحسب ملاك الأغنام يتعارف عليه بـ "الجبر" يبدأ من 1700 ريال وتستمر في الصعود.