أسعار المواشي بمكة تواصل ارتفاعها وسط مخاوف من تزايدها مع اقتراب موسم رمضان

يشهد حراج الأغنام في العاصمة المقدسة ارتفاعاً في الأسعار على غير العادة فيما تزداد مخاوف من زيادة الأسعار مع قرب شهر رمضان.
"سبق" كانت مساء اليوم في حراج الأغنام بالمعيصم حيث اطلعت على أسعار الأغنام بنوعيها (الحري- والسواكين)، وكان معدل الأسعار في ارتفاع حسب حجم الأغنام؛ فسعر "الحري" ذات الحجم الكبير وبحسب ملاك الأغنام يتعارف عليه بـ "الجبر" يبدأ من 1700 ريال وتستمر في الصعود.
بينما تراوحت أسعار الأغنام ذات الحجم الصغير من 1100 للإناث منها أما الذكور فتزيد بمبلغ 250 ريالاً، فيما توقع بعض مربي المواشي أن تستمر الأسعار في الارتفاع مع قرب موسم رمضان.