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أسعار المواشي بمكة تواصل ارتفاعها وسط مخاوف من تزايدها مع اقتراب موسم رمضان

تبدأ من 1100 ريال للإناث ذات الحجم الصغير
أسعار المواشي بمكة تواصل ارتفاعها وسط مخاوف من تزايدها مع اقتراب موسم رمضان
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

يشهد حراج الأغنام في العاصمة المقدسة ارتفاعاً في الأسعار على غير العادة فيما تزداد مخاوف من زيادة الأسعار مع قرب شهر رمضان.

"سبق" كانت مساء اليوم في حراج الأغنام بالمعيصم حيث اطلعت على أسعار الأغنام بنوعيها (الحري- والسواكين)، وكان معدل الأسعار في ارتفاع حسب حجم الأغنام؛ فسعر "الحري" ذات الحجم الكبير وبحسب ملاك الأغنام يتعارف عليه بـ "الجبر" يبدأ من 1700 ريال وتستمر في الصعود.

بينما تراوحت أسعار الأغنام ذات الحجم الصغير من 1100 للإناث منها أما الذكور فتزيد بمبلغ 250 ريالاً، فيما توقع بعض مربي المواشي أن تستمر الأسعار في الارتفاع مع قرب موسم رمضان.

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