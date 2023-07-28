خطيب الحرم المكي: ما أهنأ مَن أقبل على مولاه ولم تلْهِه الدنيا وشهواتها

وأشار إلى أن لله في خلقه أيامٌ دالةٌ على كمال قُدرته وعظمته، وشاهدةٌ على تمام عدله وحكمته، ومن أيامه العظيمةِ يومُنا هذا يومُ عاشوراء؛ يومٌ أنجى اللهُ فيه موسى عليه السلامُ وقومَه، وأغرق فرعونَ وقومَه؛ فشُرع صيامُه حمدًا لله وشُكرًا، وكان على ذلك الثوابُ الجزيل، والجزاءُ الجليل، عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال: لما قدم النبيُّ ﷺ المدينةَ وجد اليهودَ يصومون عاشوراء، فسُئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليومُ الذي أظْفَرَ اللهُ فيه موسى وبني إسرائيلَ على فرعون، ونحن نصومه تعظيمًا له، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (نحن أولى بموسى منكم) ثم أمر بصومه. أخرجه البخاريُّ ومسلم، وقال عليه الصلاةُ والسلام: (صيامُ يومِ عاشوراءَ أحتسبُ على الله أن يُكفِّر السنةَ التي قبله) أخرجه مسلم.