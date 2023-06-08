"تقويم التعليم" تطلق الإصدار الثاني للإطار الوطني لمعايير مناهــج التعليم العام

يذكر أن إعـداد معاييـر المناهـج وتنفيذهـا يُعدّ مسـؤولية مشـتركة بيـن جميـع المعنيين بعمليـات التعليـم والتعلـم والتقويـم، وفـي مقدمتهـم صنـاع القـرار والجهـات ذات العالقـة المباشـرة، وهم : ( هيئة تقويم التعليم والتدريب، ووزارة التعليم، والجامعات، والجهات ذات العلاقة بمناهج التعليم، والمعلمون، وكذلك الأسر وأولياء الأمور)، حيث بلغ عدد الأعضاء الذين شاركوا في إعداد هذا الإطار الوطني قرابة (256) عضوًا من الخبراء والمختصين، إصافة إلى ممثلي وزارة التعليم في الفرق العلمية ولجان المراجعة، و(94) من مرشحي الجهات الوطنية ذات العلاقة، و(1235) من المشرفين والمعلمين، وقد عُقدت (185) ورشة عمل، و( 1764) اجتماعًا للفرق العلمية خلال إعداد الإصدار الثاني للإطار الوطني ومعايير مناهــج التعليم العام، ودرست وحللت (237) وثيقة لـ (25) دولة و(51) تقريرًا لـ (8) منظمات دولية، إضافة إلى (51) وثيقة وطنية.