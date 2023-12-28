"التعليم الإلكتروني" يطلق "إطار الذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي"

ويهدف الإطار إلى وضع المبادئ التوجيهية والمعايير والممارسات الداعمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم، بدءًا من التعليم العام، والتعليم العالي، والمهني، والتعلم مدى الحياة؛ تعزيزًا للتعليم الرقمي، ودعمًا للابتكار، وانطلاقًا من حرص المملكة على إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التقدم والتطوير في شتى المجالات؛ ومنها التعليم الرقمي.