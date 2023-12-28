"التعليم الإلكتروني" يطلق "إطار الذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي"
أطلق المركزُ الوطني للتعليم الإلكتروني، إطارًا شاملًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي بالمملكة.
ويهدف الإطار إلى وضع المبادئ التوجيهية والمعايير والممارسات الداعمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم، بدءًا من التعليم العام، والتعليم العالي، والمهني، والتعلم مدى الحياة؛ تعزيزًا للتعليم الرقمي، ودعمًا للابتكار، وانطلاقًا من حرص المملكة على إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التقدم والتطوير في شتى المجالات؛ ومنها التعليم الرقمي.
يأتي هذا الإطار ليكون دليلًا شاملًا لدعم متّخذي القرار والممارسين في توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي بمجالَي التعليم والتدريب الرقمي، وتطوير وإدارة وتقييم استخداماته، إضافة إلى دعم وتعزيز الابتكار في مجال التعليم الرقمي.
ويتكوّن الإطار من تسعة أبعاد رئيسة تشمل: القيادة، تصميم المناهج وتطوير المحتوى، التعليم والتعلم، التقييم ومتابعة الأداء، الأخلاقيات والاستخدام المسؤول، معايير التقنية والأمان وخصوصية البيانات، دعم الطلاب، التطوير المهني، والتقويم والتحسين المستمر.
ويعمل الإطار على توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب العملية التعليمية، بدءًا من الجهات والبرامج، وصولًا إلى تقديم الدعم للطلاب، والممارسين من خلال التطوير المهني، كما يعزز الإطار الأخلاقيات والممارسات المسؤولة؛ لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تضمن الخصوصية والأمان.
يُذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يُعنى بتنظيم وحوكمة التعليم والتدريب الإلكتروني، وتعزيز الثقة به، وضبط ممارساته في المملكة، وتمكين التكامل بين مختلف الجهات، والابتكار في القطاع.