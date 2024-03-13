"إغاثي الملك سلمان" يسلم 125 طنًا من التمور هدية المملكة إلى جمهورية السودان

قام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، بحضور وزير التنمية الاجتماعية في السودان أحمد آدم بخيت، والمفوض العام لمفوضية العون الإنساني سلوي آدم بنيه، ومدير المشاريع بمفوضية العون الإنساني حمد عبدالوهاب، وفريق من المركز، وذلك في مدينة بورتسودان.