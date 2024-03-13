"إغاثي الملك سلمان" يسلم 125 طنًا من التمور هدية المملكة إلى جمهورية السودان

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية إلى جمهورية السودان البالغة 125 طنًا من التمور.
قام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، بحضور وزير التنمية الاجتماعية في السودان أحمد آدم بخيت، والمفوض العام لمفوضية العون الإنساني سلوي آدم بنيه، ومدير المشاريع بمفوضية العون الإنساني حمد عبدالوهاب، وفريق من المركز، وذلك في مدينة بورتسودان.
وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.