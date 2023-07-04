محليات

أمانة جدة ترصد 2264 مخالفة مبانٍ خلال يونيو

في إطار مهامها بمعالجة مظاهر التلوّث البصري
أمانة جدة
أمانة جدة

أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر يونيو عن رصد 2264 مخالفة في عددٍ من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوّث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفّذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثّفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 1113 موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاماً.

وبيّنت أن المخالفات التي جرى رصدُها تنوّعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة الى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحدّدها البلدية، حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة. وعدم نظافة موقع العمل في أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

أمانة جدة

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