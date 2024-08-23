قوات أمن الطرق تُحذِّر مستخدمي طريق "جنوب القنفذة والقحمة وعمق والحريضة" من سيول منقولة

أصدرت قوات أمن الطرق الخاصة تحذيرًا مهمًّا لقائدي المركبات بشأن مستخدمي طريق الليث-عسير، حول وجود سيول منقولة على طريق "جنوب محافظة القنفذة والحريضة والقحمة وعمق"؛ ودعت السائقين إلى توخِّي الحذر، واتباع التعليمات المرورية لضمان سلامتهم.
وفي التفاصيل، أوضحت قوات أمن الطرق أن هذه السيول قد تُشكِّل خطرًا على السائقين بسبب ارتفاع منسوب المياه، وتدفُّقها السريع؛ ما قد يؤدي إلى انزلاقات مفاجئة، أو توقُّف المركبات في أماكن غير آمنة.
وأكدت السلطات أن فِرق الإنقاذ والطوارئ جاهزة للتدخل في حالة وقوع أي حوادث، وشددت على أهمية البقاء على تواصل مع الجهات المختصة؛ للحصول على تحديثات مستمرة حول حالة الطريق.
ونصحت السلطات السائقين بتجنب استخدام هذا الطريق إلا للضرورة القصوى، والبحث عن طرق بديلة لتجنب المخاطر المحتملة.
ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوات أمن الطرق؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على الطرق، ولاسيما في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المنطقة.