"سدايا" تجهّز البنية التقنية لمنافذ المملكة لتسهيل دخول المعتمرين

وتوجد "سدايا" في منافذ: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ونجران، وميناء جدة الإسلامي، وزودتها بدوائر الاتصالات الأساسية والاحتياطية، ويعمل عليها عدد من الكفاءات الوطنية في "سدايا" المتخصّصة في مجالات الحاسب والأجهزة التقنية اللازمة، علاوة على تقديم الدعم التقني والفني على مدار 24 ساعة يوميًا، وتنفيذ الصيانة الوقائية لغرف البيانات وأجهزة الشبكة ومحطات العمل مع تفعيل نظام المسافرين الذي يسهم في زيادة سرعة نقل بيانات المعتمرين لاختصار إجراءات دخولهم.