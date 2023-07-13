غدًا.. أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لجسرين غرب مخرج 16

تنفّذ أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة، أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد للجسرين الواقعين غرب مخرج 16 على طريق عمر بن الخطاب عند تقاطعه مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، بدءًا من يوم غد الجمعة 26/ 12/ 1444هـ، حتى 11/ 1/ 1445هـ.