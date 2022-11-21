دعماً للأخضر.. "أمانة الرياض" تخصّص 4 مواقع لنقل مباريات كأس العالم 2022

دعماً لمنتخبنا الوطني واحتفاءً بالمحفل الدولي خصّصت أمانة منطقة الرياض 4 مواقع لنقل مباريات #كأس_العالم_2022 وتمّ تجهيزها بالشاشات والخدمات للاستمتاع بالمباريات.
وأوضحت الأمانة أنه خلال الفترة من 20 فبراير حتى 18 ديسمبر 2022 يمكن مشاهدة مباريات المونديال في واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا، ومتنزه الندى، ومتنزه الروضة، ومتنزه الفريان.
وقالت في تغريدة على حسابها بتويتر إن مباريات الأخضر ستكون غداً الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهراً أمام الأرجنتين، ثم السبت 26 نوفمبر في الرابعة مساءً في مواجهة بولندا، ثم الأربعاء 30 نوفمبر في العاشرة مساءً أمام المكسيك.