دعماً للأخضر.. "أمانة الرياض" تخصّص 4 مواقع لنقل مباريات كأس العالم 2022

وقالت في تغريدة على حسابها بتويتر إن مباريات الأخضر ستكون غداً الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهراً أمام الأرجنتين، ثم السبت 26 نوفمبر في الرابعة مساءً في مواجهة بولندا، ثم الأربعاء 30 نوفمبر في العاشرة مساءً أمام المكسيك.