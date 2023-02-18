"سبق" تزور "ريف السعودية" في مهرجان البن الـ 10.. وتستعرض الخدمات المقدمة

يشارك البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية "ريف السعودية"، في مهرجان البن السعودي العاشر، المقام في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان.
ويشتمل مهرجان البن السعودي العاشر أكثر من 50 فعالية، تشتمل على ليالٍ فنية ومعارض مميزة ومتاحف تراثية وفعاليات ترفيهية في إطار توجّه برنامج "ريف السعودية" لدعم المزارعين في تسويق منتجاتهم وتبادل الخبرات عبر اللقاءات وورش العمل المصاحبة لها؛ من أجل رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات بما يضمن زيادة العائد الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين.
وخلال زيارة "سبق" إلى ركن "ريف السعودية"، تعرفت على آلية استقبال بوابة برنامج "ريف" الإلكترونية لطلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، ليتم تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم، وفقًا للشروط التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على الخدمات والامتيازات التي يقدمها هذا البرنامج.
وتشمل هذه الشروط، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (ذكراً أو أنثى)، أو حاملاً بطاقة التنقل (ذكراً أو أنثى)، أن يكون المتقدم من مُمتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم، ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص، ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرين عاماً، ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن (9,000) ريال.
وتتضمن الشروط كذلك، عدم تجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، ولا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن (54,000) ريال سنوياً لكافة البرامج، وتقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة (وثائق معتبرة لدى البرنامج).
ومن بين الشروط، الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج، وأن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية، واستكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
يذكر أن أمير جازان الأمير محمد بن ناصر افتتح السبت الماضي مهرجان البن السعودي في نسخته العاشرة بمحافظة الداير بني مالك، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز والمهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، والذي يقام تحت رعاية استراتيجية من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" بدعم حكومي ومشاركة أكثر من 100 مُزارع.
وكرّم أمير جازان أمينَ عام برنامج "ريف السعودية" المهندس غسان بكري، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف، تقديرًا للجهود المبذولة من البرنامج في دعم خطوات تعزيز وتنمية زراعة البن في المنطقة، حيث حلت محافظة الداير أولاً على مستوى السعودية في عدد مزارع وأشجار البن السعودي، إذ بلغ عدد الأشجار في جازان من 120 ألف شجرة إلى 384 ألف شجرة في مدة قصيرة، مما رفع الإنتاج إلى نحو 922 طنًا سنوياً.