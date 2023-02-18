"سبق" تزور "ريف السعودية" في مهرجان البن الـ 10.. وتستعرض الخدمات المقدمة

وتشمل هذه الشروط، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (ذكراً أو أنثى)، أو حاملاً بطاقة التنقل (ذكراً أو أنثى)، أن يكون المتقدم من مُمتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم، ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص، ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرين عاماً، ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن (9,000) ريال.