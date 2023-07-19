ضمن مرئياتها المطروحة للعموم.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: عرض اسم المتصل خدمة اختيارية للجهات الاعتبارية بالمملكة

ولفتت الهيئة إلى أن الخدمة تهدف إلى رفع مستوى موثوقية المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية لدى المستخدم، وضمان مواءمة شبكات الاتصالات مع مصنعي أجهزة الهواتف المتنقلة، وتوظيف التقنيات الحديثة؛ للحد من المكالمات الانتحالية وحماية المستخدمين، والإسهام في الحد من الاعتماد على برامج وتطبيقات غير موثوقة تنتهك خصوصية جهات الاتصال لدى المستخدم.