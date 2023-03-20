"مجلس التعاون الدولي" بأمريكا يمنح "عواطف الثنيان" وسام "يوم المرأة العالمي"

وأكدت "الثنيان" أن أجندة رؤية 2030، لها دور بالغ الأهمية بتوجيه المرأة للتكيف مع متغيرات التنمية المستدامة، وتخصيص مستهدفات لتمكين المرأة في ثلاثة برامج للرؤية (برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)؛ مشيرة إلى أن القيادة السعودية -حفظها الله- عملت على تذليل التحديات التي تحول دون تمكينها؛ فالمرأة تُشَكّل نحو 49% من نسبة المجتمع السعودي ودمجها في كل القطاعات، واستهدفت وضع التشريعات اللازمة لتوسيع مشاركتها في بناء الوطن.