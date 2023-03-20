"مجلس التعاون الدولي" بأمريكا يمنح "عواطف الثنيان" وسام "يوم المرأة العالمي"

منَح مجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية بأمريكا الباحثة الإعلامية عواطف بنت حسن الثنيان، وسام يوم المرأة العالمي؛ تقديرًا لدورها الفعال في دعم المرأة في كل المحافل العربية والدولية والعالمية.
وعبّرت عواطف بنت حسن الثنيان، رئيسة هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بالشرق الأوسط، عن سعادتها بمنحها وسام يوم المرأة العالمي، والدور الذي يلعبه مجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية في أمريكا؛ منوهة بأن الوسام يشكل دافعًا كبيرًا للاستمرار في دعم قضايا المرأة بشكل أكبر والاهتمام بها والعمل على إبرازها على كل الأصعدة.
وأكدت "الثنيان" أن أجندة رؤية 2030، لها دور بالغ الأهمية بتوجيه المرأة للتكيف مع متغيرات التنمية المستدامة، وتخصيص مستهدفات لتمكين المرأة في ثلاثة برامج للرؤية (برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)؛ مشيرة إلى أن القيادة السعودية -حفظها الله- عملت على تذليل التحديات التي تحول دون تمكينها؛ فالمرأة تُشَكّل نحو 49% من نسبة المجتمع السعودي ودمجها في كل القطاعات، واستهدفت وضع التشريعات اللازمة لتوسيع مشاركتها في بناء الوطن.