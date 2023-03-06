نائب أمير مكة يطلع على برامج ومبادرات "هدف" لدعم توطين الوظائف وتأهيل الكوادر الوطنية

واستمع الأمير بندر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال وبرامج الصندوق الرامية لدعم التوظيف، وكذلك الدورات التدريبية التأهيلية لسوق العمل، إضافة للمكاتب المتنقلة للصندوق في محافظات المنطقة والتي استفاد منها 5 آلاف شاب وشابة.