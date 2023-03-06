نائب أمير مكة يطلع على برامج ومبادرات "هدف" لدعم توطين الوظائف وتأهيل الكوادر الوطنية

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اليوم، مدير صندوق الموارد البشرية "هدف" بالمنطقة مساعد الحمراني.
واستمع الأمير بندر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال وبرامج الصندوق الرامية لدعم التوظيف، وكذلك الدورات التدريبية التأهيلية لسوق العمل، إضافة للمكاتب المتنقلة للصندوق في محافظات المنطقة والتي استفاد منها 5 آلاف شاب وشابة.
كما اطلع على برامج ومبادرات "هدف " لدعم توطين الوظائف وتأهيل الكوادر لسوق العمل من خلال تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية لدى الباحثين عن العمل بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات