"القصيم الصحي": تناول مكمل الحديد يكون على معدة فارغة لتحسين امتصاصه

نصح تجمع القصيم الصحي، بتناول مكمل الحديد على معدة فارغة، قبل ساعة من تناول الوجبات أو بعد ساعتين من تناول الطعام لتحسين امتصاصه.
وأوضح التجمع كيفية إصابة الشخص بنقص الحديد على الرغم من تناوله لأغذية تحتوي على العنصر، بالإضافة إلى المكملات؛ لافتًا إلى ضرورة اتباع عدد من الخطوات.
وتابع في إنفوجرافيك نشره اليوم، أنه يجب تجنب تناول أغذية تحتوي على كالسيوم مع مصدر الحديد، والحرص على تناول فيتامين سي للمساعدة في سهولة امتصاص الحديد.
وشدد التجمع على أهمية الابتعاد عن شرب الشاي أو القهوة مع مصادر الحديد، والتأكد من سلامة الجسم عبر تحليل جرثومة المعدة أو مرض السلياك.
وأكد ضرورة تناول مصدر الحديد قبل ساعتين من تناول مضادات الحموضة.