"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.