"فيصل بن فرحان" يلتقي سفيرة النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الناشطة في مجال حقوق الإنسان نادية مراد سفيرة النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والحائزة على جائزة نوبل للسلام 2018، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة الدور المهم الذي تقوم به نادية مراد في فضح جرائم التنظيم الإرهابي داعش من انتهاكات لحقوق الإنسان في عددٍ من الدول.
وقد أشاد الأمير فيصل بأنشطتها ومبادراتها النوعية في التوعية بملف حقوق الإنسان.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.