"فيصل بن فرحان" يلتقي سفيرة النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الناشطة في مجال حقوق الإنسان نادية مراد سفيرة النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والحائزة على جائزة نوبل للسلام 2018، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.