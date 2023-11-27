في رحاب رسول الله.. 18 ألف مستفيدة من خدمات المسجد النبوي في 30 يوماً

كما ساعد مركز رعاية المستفيدات في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، 8073 زائرة على استكمال إجراءات حجز تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي خلال شهر ربيع الآخر الماضي، إضافة إلى 7800 مستفيدة، قدّم المركز لهن خدمات الإرشاد ضمن مبادرة "اسألني"، إلى جانب التواصل مع 14733 مستفيدة والردّ على استفساراتهن الواردة لمركز رعاية المستفيدات.