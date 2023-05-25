"صقر قريش والحليفة السفلى" بطلاً "لمن الكأس" في مسابقة "آبار حائل"

رعى وكيل إمارة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ختام المسابقة التعليمية "لمن الكأس" التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، ومولتها شركة آبار حائل للمياه، في نسختها الثالثة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.
حضر المسابقة مدير عام التعليم الدكتور منذر البليهد، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه آبار حائل عواد الرضيمان.
وحقق المركز الأول في المسابقة للبنين "ثانوية صقر قريش" بـ 40 نقطة، فيما حقق المركز الأول للبنات ثانوية الحليفة السفلى بـ 45 نقطة.
وجاء في المركز الثاني للبنين "ثانوية موقق" بـ 35 نقطة وللبنات "ثانوية كتيفة" بـ30 نقطة.
وتوّج "آل الشيخ" "ثانوية صقر قريش" بطلاً للكأس، وبـ 5000 ريال لكل متسابق للمركز الأول بنين وبنات، و3000 ريال لكل متسابق في المركز الثاني بنين وبنات.
وجرت المسابقة عبر ثلاث مراحل، بمشاركة 2500 طالب وطالبة في التصفيات الأولى، تأهل منهم للمرحلة الثانية 600 فقط، وبدأت المرحلة الثالثة التي تنافس بها أكثر من 160 طالبًا وطالبة، ترشح منهم 16 طالبًا وطالبة للنهائي.
وقدم المسابقة المذيع محمد الشهري مقدم برنامج «الكأس» الذي كان يعرض على شاشة تلفزيون إم بي سي، وذلك في قاعة المؤتمرات بمجمع أجا للبنات التابع لجامعة حائل، كما شهد مسرح المسابقة حضورًا كثيفًا من الجمهور المشجعين للفرق المتنافسة.