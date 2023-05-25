"صقر قريش والحليفة السفلى" بطلاً "لمن الكأس" في مسابقة "آبار حائل"

وجرت المسابقة عبر ثلاث مراحل، بمشاركة 2500 طالب وطالبة في التصفيات الأولى، تأهل منهم للمرحلة الثانية 600 فقط، وبدأت المرحلة الثالثة التي تنافس بها أكثر من 160 طالبًا وطالبة، ترشح منهم 16 طالبًا وطالبة للنهائي.