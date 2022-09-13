المملكة تؤكد أهمية استناد تقارير مجلس حقوق الإنسان إلى مصادر موثوقة

وشدد في كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوضة السامية بشأن حالة حقوق الإنسان في نيكاراجوا، على أهمية الحوار المفتوح والشامل من خلال التعاون مع الدولة المعنية؛ للإسهام في تطوير ممارسات حقوق الإنسان فيها، والعمل على بناء قدراتها للوصول إلى أفضل السبل؛ لضمان حقوق الإنسان وفقًا للالتزامات الدولية، وبما يدعم الوصول إلى الهدف الرئيسي من ضمان تطبيق حقوق الإنسان.