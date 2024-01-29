"عدل العقارية" تحصل على اعتماد مبدئي من أمانة الشرقية لتصاميم الحدائق المركزية في "حي عدل" والتنفيذ خلال الربع الثالث

ويأتي إنشاء الحدائق المركزية في "حي عدل" تحقيقًا لرؤية شركة "عدل العقارية" في تعزيز جودة الحياة داخل الحي، وجعله مثالاً نموذجيًا للمدن العصرية والمُتكاملة بخدماته ومرافقه، وما يحتضنه من مساحاتٍ خضراء، ومساراتٍ للمشي، وحدائق ومتنزهات ترفيهية. وتحرص الشركة على الجانب البيئي في الحي من خلال غرسها لأكثر من 13 ألف شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وتعزيز الاستدامة، والتي تهدف من خلالها لجعل "حي عدل" الوجهة الأولى والمُفضلة للسكن والعيش الرغيد.