رئيس "البريد": سيظل 22 فبراير 1727م حاضرًا بوجدان التاريخ ومتربعًا في ذاكرة الأجيال

رفع رئيس مؤسسة البريد السعودي | سبل المهندس آنف بن أحمد أبانمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين بذكرى يوم التأسيس.
وأكد أن الاحتفال بـ"يوم التأسيس" هو استذكار لتاريخ وأمجاد كُتبت بمداد الذهب على يد الإمام محمد بن سعود، والاحتفال بهذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ما هو إلا امتداد لهذا التاريخ العريق، وما نعيشه اليوم في مملكتنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وما هو إلا تاريخٌ ممتد لوطنٍ وُلِدَ كبيرًا في مواجهة التحديات بهمّة رجاله وصمودهم، حيث سيظل يوم الثاني والعشرين من فبراير عام 1727م حاضرًا في وجدان التاريخ، ومتربعًا في ذاكرة الأجيال، وفخرًا لدولة عريقة في تاريخها، فتية بسواعد قيادتها وتعاضد شعبها، ويتجدد هذا اليوم الأغرّ شاهدًا على شموخ المملكة العربية السعودية بعمقها التاريخي والحضاري، وإرثها الثقافي الفريد والمتنوع.
وسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا في ظل القيادة الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.