رئيس "البريد": سيظل 22 فبراير 1727م حاضرًا بوجدان التاريخ ومتربعًا في ذاكرة الأجيال

وأكد أن الاحتفال بـ"يوم التأسيس" هو استذكار لتاريخ وأمجاد كُتبت بمداد الذهب على يد الإمام محمد بن سعود، والاحتفال بهذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ما هو إلا امتداد لهذا التاريخ العريق، وما نعيشه اليوم في مملكتنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وما هو إلا تاريخٌ ممتد لوطنٍ وُلِدَ كبيرًا في مواجهة التحديات بهمّة رجاله وصمودهم، حيث سيظل يوم الثاني والعشرين من فبراير عام 1727م حاضرًا في وجدان التاريخ، ومتربعًا في ذاكرة الأجيال، وفخرًا لدولة عريقة في تاريخها، فتية بسواعد قيادتها وتعاضد شعبها، ويتجدد هذا اليوم الأغرّ شاهدًا على شموخ المملكة العربية السعودية بعمقها التاريخي والحضاري، وإرثها الثقافي الفريد والمتنوع.