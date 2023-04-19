مركز الفلك الدولي يتابع سقوط القمر الصناعي.. هنا موقع سقوطه والوقت المحتمل

جدَّد مركز الفلك الدولي توقُّعه بسقوط القمر الصناعي RHESSI الليلة، محددًا مكان السقوط بغرب المحيط الهادئ.
وقال المركز عبر تغريدة له على حسابه في تويتر: وقت السقوط المتوقع هذه الليلة بين الساعة الـ11:49 مساء والساعة الـ01:49 صباحًا بتوقيت غرينتش.
وأضاف: خلال هذه الفترة سيمر القمر الصناعي فوق دول عربية عدة، وقد يشاهَد السقوط أثناء مروره فوقها، وهي كما يأتي:
سيمر فوق مصر بين الساعة الـ00:19 والـ00:25 صباحًا بتوقيت غرينتش. كما سيمر فوق شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق بين الساعة الـ00:23 والـ00:29 صباحًا بتوقيت غرينتش.
وأكد أنه لا يمكن الجزم بالموعد الدقيق والمكان الدقيق للسقوط؛ فجميع الأماكن التي تحت الخطوط الحمراء والخضراء قد تشاهد السقوط.
وكانت "سبق" قد نشرت توقُّع مركز الفلك الدولي سقوط قمر صناعي غير عامل على الأرض هذه الليلة.
وتفصيلاً قال المركز: إن القمر الصناعي المسمى "RHESSI" يتبع لـ"ناسا"، وأطلق قبل 20 عامًا، ويزن 300 كجم، وكان يستخدم لتصوير الشمس وظواهرها، وتوقف عن العمل عام 2018م.
وأضاف: لا يمكن من الآن معرفة مكان وتوقيت السقوط بشكل دقيق، ولكن الوقت الحالي المتوقع هو الساعة الـ11:43 مساء بتوقيت غرينتش، يزيد أو ينقص أربع ساعات. والمكان المتوقع هو المحيط الهادئ، وسيمر فوق دول عربية عدة خلال الفترة المتوقعة لسقوطه، كما هو مبيَّن في الخارطة المرفقة.
وبيَّن مركز الفلك الدولي أنه في حالة مشاهدته وقت السقوط سيظهر بشكل واضح على هيئة كرة نارية لامعة، خلفها إضاءات متحركة عدة، وسيحترق معظمه في الغلاف الجوي، ولا يصل منه إلا القليل، مع احتمال تضرُّر شخص منه منخفض، ويقدر بـ1 من أصل 2467.
وأكد المركز أنه يجري متابعة موعد ومكان سقوطه من قِبل برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي.