مركز الفلك الدولي يتابع سقوط القمر الصناعي.. هنا موقع سقوطه والوقت المحتمل

‏وأضاف: لا يمكن من الآن معرفة مكان وتوقيت السقوط بشكل دقيق، ولكن الوقت الحالي المتوقع هو الساعة الـ11:43 مساء بتوقيت غرينتش، يزيد أو ينقص أربع ساعات. والمكان المتوقع هو المحيط الهادئ، وسيمر فوق دول عربية عدة خلال الفترة المتوقعة لسقوطه، كما هو مبيَّن في الخارطة المرفقة. ‏